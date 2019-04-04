بالصور.. اتفاقية تعاون بين "الأعلى للإعلام" والأكاديمية العربية للنقل البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات الإعلامية والأكاديمية، ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء.

ووقع المذكرة كل من الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك في حضور مسئولين من الجانبين.

وبموجب المذكرة، يتم التعاون بين معهد أكاديمية التدريب بالمجلس الأعلى للإعلام والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في تقديم دورات ودبلومة متخصصة في مجال الإعلام وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها في الأكاديمية وذلك من خلال اتفاقية تعاون منفصلة.

وتنص الاتفاقية على رعاية المجلس الأعلى للإعلام لكافة الأنشطة الأكاديمية إعلاميًا ونشرها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، فضلا عن توفير فرص تدريب لطلبة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية بوسائل الإعلام المختلفة إلى جانب المشاركة في المشروعات الإعلامية العربية التي تساعد في دعم العمل العربي المشترك.

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وبموجب الاتفاقية يتم التنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للإستضافة الدورية للإعلاميين الأفارقة لمدة يومين بمقر الأكاديمية وفقا للوائح والقوانين المعمول بها فى الأكاديمية.

بينما تقوم الأكاديمية بإتاحة دراسة برامج الدراسات العليا بالإدارة "الماجستير المهنى والدكتوراة المهنية" للعاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحسب الإتفاقية.

ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار، إن الأكاديمية العربية تحرص على تعزيز التعاون مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، مشيرا إلى أن مذكرة التعاون تهدف للاستفادة من الخبرات المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة بما يخدم هذا المجال.

وأضاف عبد الغفار، أن هذه الاتفاقية ستمكن طلبة الأكاديمية من التدريب وإكتساب المهارات المهنية والتقنية في مجال صناعة الإعلام عن طريق التعاون مع أصحاب الخبرة والاختصاص ما يسهم في تخريج طلبة إعلام مزودين بكافة المهارات العلمية والعملية لديهم القدرة على التنافس في سوق العمل المحلي والاقليمي.