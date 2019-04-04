"زراعة الإسماعيلية": 282 مليون دولار قيمة صادرات المحاصيل خلال 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

قالت مديرية الزراعة بالإسماعيلية، إن صادرات المحافظة من المنتجات الزراعية وصلت إلى 282 مليون دولار، خلال الشهور الثلاث الأولى من العام الجاري.

وأضافت الزراعة في بيان رسمي، إن كمية الصادرات بلغت 7 ملايين طن و575 ألفًا من زراعات الفراولة والموالح والخضراوات.

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وقال الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة، إن قيمة ما جرى تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة خلال تلك الفترة 6 و73 مليون دولار لكمية قدرها 137359 طن فى حين بلغ قيمه ما تم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة مليون و156 دولار لكميه قدرها 6781120 طن والمحاصيل الحقلية 52 مليون دولار لكمية قدرها 656843 طن.

وأضاف أن إجمالي قيمة ما جرى تصديره خلال شهر مارس الماضي بلغت 110 ملايين دولار لكمية قدرها 2369887 طنا.

وأضاف الدكتور مهندس فتحي محروس عبدالله رئيس تسويق الإدارة الزراعية مدير عام التسويق الخارجي بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، أنه من أهم وأبرز المنتجات الزراعية التي تم تصديرها تلك الفترة البرتقال والمندرين واليوسفي ومحصول الفول السوداني.