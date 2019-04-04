بتكلفة 3.2 مليون جنيه.. افتتاح بئر بالطاقة الشمسية في واحة الفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بئر ري، يعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة 3.2 مليون جنيه، كنموذج من إجمالي 3 آبار استعواضية لأهالي قرية دنديس والحطية بواحة الفرافرة تم تنفيذها ضمن الخطة المالية لإدارة المياه الجوفية 2018 /2019 بتكلفة إجمالية 10.2 مليون جنيه، حيث إن البئر الواحدة تستهدف زراعة 150 فدانا.

وأشاد الزملوط بالمشروع الذي يأتي تنفيذه لتفعيل خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في كافة الأغراض باعتبارها طاقة نظيفة وموفرة للطاقة وكذلك لخزان المياه الجوفي بالمحافظة.

وأكد الزملوط أن الحكومة بدأت تطبيق نظام تشغيل الآبار الجوفية بالمحافظة بنظام الطاقة الشمسية لجميع الآبار التي تعمل حاليا بالسولار، وهي 180 بئرًا جوفية ستوفر 2.4 مليار جنيه لخزينة الدولة.

وأضاف أن هناك مميزات رهيبة يوفرها نظام الطاقة الشمسية أبرزها هو أن الصيانة لا تبدأ إلا بعد 25 سنة تشغيل وهناك مميزات أخرى فنية منها الحفاظ على طلمبات الأعماق لفترات طويلة بسبب نظام عمل البئر بالطاقة الشمسية والذي يمنع في حال توقفه عملية الهبوط السريع لعمود المياه بطول البئر وهبوطه بشكل مفاجئ على طلمبة الأعماق.