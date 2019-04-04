النواب الأمريكي يحقق مع فيس بوك وجوجل بسبب العنصرية والإرهاب

قرر مجلس النواب الأمريكي استجواب فيس بوك وجوجل الأسبوع المقبل من أجل وقف انتشار القومية البيضاء وخطاب الكراهية عبر شبكات الإنترنت، وذلك بعد الهجمات العنيفة التي تحدث حول العالم، وكان آخرها إطلاقنار جماعى فى نيوزيلندا الشهر الماضى، بحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
قالت اللجنة القضائية بمجلس النواب أن موعد جلسة الاستماع سوف يكون يوم
يذكر أن فيس بوك وجوجل تعرضوا لانتقادات من الكونجرس بعد أن فشلوا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتشار المشاركات المسيئة والصور ومقاطع الفيديو التي تهاجم المستخدمين بسبب العرق أو الجنس.
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