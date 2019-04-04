حلف الناتو: ندعم ونؤيد الإصلاحات الجارية في أثيوبيا

أعرب وزير الخارجية الأثيوبي ماركوس تكلى عن تقديره لتعاون حلف الناتو والاتحاد الأفريقي بشكل رئيسي في مجالات بناء القدرات والحفاظ على القوة الاحتياطية الأفريقية، مع الإشارة إلى مشاركة أثيوبيا المستمرة في تهدئة منطقة القرن الأفريقي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



جاء ذلك خلال استقبال ماركوس لنائب مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" جوناثان باريش في مقر وزارته.

من جانبه، أثنى باريش على الانتقال السلمي للسلطة في أثيوبيا والإصلاحات الشاملة في البلاد والتقارب بين أثيوبيا وأريتريا والإنجازات التي حققتها أديس أبابا

في مجال تعزيز السلام في المنطقة، كما أكد أهمية تعزيز التعاون بين حلف الناتو والاتحاد الأفريقي من أجل السلام والاستقرار في أفريقيا.



يُشار إلى أن حلف الناتو أنشأ مكتب اتصال في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا من أجل العمل بشكل أوثق مع شركائه بما فيها أثيوبيا لمعالجة تحديات السلام والأمن في القارة.

