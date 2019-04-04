مقتل 13 من قوات الأمن الأفغانية وإصابة 22 آخرين في هجوم لحركة "طالبان"

أفادت تقارير إعلامية في أفغانستان اليوم الخميس بمقتل 13 من قوات الأمن الأفغانية وإصابة 22 آخرين في هجوم شنته حركة "طالبان" على مواقع أمنية في

منطقة "بالا مرغب" بإقليم "بادغيس" شمال غرب البلاد.وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن هناك سبعة جنود مازالوا مفقودين فيأعقاب الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين الجانبين واستمرت عدة ساعات.بدوره، قال رئيس مجلس إقليم "بادغيس" عبد العزيز بيج إن حوالي 500 جندي يقاتلون مع عدد غير معروف من عناصر حركة "طالبان" في المنطقة.