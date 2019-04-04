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مقتل وإصابة 18 شخصًا في غارة جوية بولاية "راخين" في ميانمار

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 قال قرويون ومشرع بولاية "راخين" في ميانمار اليوم الخميس إن مروحية عسكرية شنت غارة على مجموعة من أقلية الروهينجا المسلمة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 13 آخرين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعلن رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ميانمار

ستيفان سكاليان أن فرقا تابعة للمنظمة زارت المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن معظمهم يحتاج إلى الخضوع لعمليات جراحية.
من ناحية أخرى، رفض المتحدث باسم الجيش في ميانمار
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الجنرال تون تون ني التعليق على هذه الأنباء، مؤكدا في الوقت ذاته أن: "الجيش سيقوم بنشر الأخبار الحقيقية فيما يخص هذه الادعاءات في الوقت المناسب".
وكان نحو 730 ألف شخص من أقلية الروهينجا فروا إلى بنجلاديش المجاورة في أغسطس من عام 2017 بعدما شن جيش ميانمار عمليات تطهير عرقي بحق الروهينجا قوبلت بإدانات دولية واسعة.
 
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