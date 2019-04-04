شاهد..تعليق تركي آل الشيخ على هدية الملك سلمان للشعب العراقي

علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، على هدية العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، للشعب العراقي، المتمثلة في بناء مدينة رياضية متكاملة في العاصمة بغداد.
كتب آل الشيخ في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "خالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الإعلان عن هديته أيده الله للشعب العراقي الشقيق ببناء مدينة رياضية..وتهنئتي الخالصة لأبناء وشباب أرض الرافدين".
الجدير بالذكر أن الهدية السعودية إلى العراق، هي إنشاء ملعب لكرة القدم، وسط مدينة رياضية تحمل اسم الملكسلمان بن عبدالعزيز، حيث كان العاهل السعودي قد أعلن في مارس 2018، بتشييد استاد لكرة القدم في العراق، وذلك بعد مباراة ودية جمعت بين منتخبي البلدين في البصرة، ضمن مبادرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية وقتها تركي آل الشيخ لرفع الحظر الرياضي عن الملاعب العراقية، ثم تحولت الفكرة من ملعب إلى مدينة رياضية متكاملة.
وأعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، عن تخصيص الجانب العراقي قطعة أرض،
ومن المفترض حسب مدير المكتب الإعلامي في الحكومة العراقية، حيدر حمادة، أن يسع ملعب كرة القدم المهدى من الملك سلمان 100 ألف متفرج، حسب موقع "24" الإماراتي.
يذكر أن وفدًا سعوديًّا رفيعًا يتألف من 90 شخصًا، بينهم وزراء، وصل أمس إلى بغداد، لبحث مشروع بناء المدينة الرياضية في العاصمة العراقية، كجزء من مليار دولار لمشاريع تنموية في البلاد.
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