شاهد..تعليق تركي آل الشيخ على هدية الملك سلمان للشعب العراقي

علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، على هدية العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، للشعب العراقي، المتمثلة في بناء مدينة رياضية متكاملة في العاصمة بغداد.

كتب آل الشيخ في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "خالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الإعلان عن هديته أيده الله للشعب العراقي الشقيق ببناء مدينة رياضية..وتهنئتي الخالصة لأبناء وشباب أرض الرافدين".

Advertisements

الجدير بالذكر أن الهدية السعودية إلى العراق، هي إنشاء ملعب لكرة القدم، وسط مدينة رياضية تحمل اسم الملك

سلمان بن عبدالعزيز، حيث كان العاهل السعودي قد أعلن في مارس 2018، بتشييد استاد لكرة القدم في العراق، وذلك بعد مباراة ودية جمعت بين منتخبي البلدين في البصرة، ضمن مبادرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية وقتها تركي آل الشيخ لرفع الحظر الرياضي عن الملاعب العراقية، ثم تحولت الفكرة من ملعب إلى مدينة رياضية متكاملة.

وأعلن وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، عن تخصيص الجانب العراقي قطعة أرض،

لبناء مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في بغداد، وقال القصبي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان عقد في بغداد، إن المملكة العربية السعودية تؤكد حرصها على المشاركة في مشاريع العراق التنموية، وقد خصصت مبلغ مليار دولار لبناء تلك المشاريع، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ومن المفترض حسب مدير المكتب الإعلامي في الحكومة العراقية، حيدر حمادة، أن يسع ملعب كرة القدم المهدى من الملك سلمان 100 ألف متفرج، حسب موقع "24" الإماراتي.

يذكر أن وفدًا سعوديًّا رفيعًا يتألف من 90 شخصًا، بينهم وزراء، وصل أمس إلى بغداد، لبحث مشروع بناء المدينة الرياضية في العاصمة العراقية، كجزء من مليار دولار لمشاريع تنموية في البلاد.