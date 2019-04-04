الخارجية الروسية: واشنطن لا تخجل في اختيار وسائل الضغط على حلفائها

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن الولايات المتحدة لا تخجل في اختيار وسائل الضغط على حلفائها، وجاء ذلك في تعليقه على تصريحات واشنطن بشأن شراء تركيا منظومة "اس-400"، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال غروشكو اليوم الخميس: "من المعروف أن الولايات المتحدة اليوم لا تخجل في اختيار وسائل الضغط على الحلفاء في جميع القضايا. في أي مجال كان.. عن أي غاز،

ولدى من يجب شراؤه.. ومع من يجب أن نكون أصدقاء، ومع من يجب ألا نكون أصدقاء، وعلى من يجب فرض عقوبات، ولصالح من التصويت، وفي أي دول وأي أنظمة ديمقراطية وأي منها غير ذلك.. الأمريكيون لا يخجلون في اختيار الوسائل أو في اختيار التعابير، وبالتالي، فإن الضغط الذيتمارسه الولايات المتحدة على تركيا، بهذا السياق، ليس مفاجئا على الإطلاق".

وأضاف أن سياسة واشنطن دوما تسير وراء مصالح اقتصادية، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تهتم بشكل كبير بأن تشتري تركيا وكل حلفائها الآخرين الأسلحة الأمريكية الصنع، ولذلك بالذات، وليس لأي أغراض أخرى، تطالب واشنطن بزيادة الميزانيات العسكرية للدول الأوروبية إلى 2% من الناتج الوطني".

وأوضح: "إذا تم تنفيذ هذه المطالب الأمريكية هذه، ستبلغ ميزانية حلف الناتو "مبلغا فضائيا" بمقدار 400 مليار دولار، وستستخدم 100 مليار منها لشراء الأسلحة الأمريكية بالذات".