أوروبا: منح البريطانيين حق دخول دول الاتحاد دون تأشيرة بشرط المعاملة بالمثل بعد البريكست

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قانون يمنح البريطانيين الحق في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة بعد خروج بريطانيا من التكتل "بريكست"، بشرط أن تقوم بريطانيا بإجراء مماثلالمواطني دول الاتحاد، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر أن البريطانيين سيتمكنون من الإقامة في الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة لمدة تصل إلى
وأشارت المصادر إلى أن القانون الجديد ينص على أنه لن يتم إعفاء البريطانيين من الحصول على تأشيرة لدخول الاتحاد الأوروبي، إلا إذا نفذت المملكة المتحدة إجراء مماثلا لمواطني الاتحاد الأوروبي.
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