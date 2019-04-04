كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون أفغان: طالبان تقتل ما لا يقل عن 20 جنديًا وشرطيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون إقليميون أفغان، إن هجومًا لطالبان على مجمع حكومي في ولاية بادجيس الغربية أسفر عن مقتل 20 جنديًا وشرطيًا على الأقل.

ومن جانبه، قال محمد ناصر نزاري، عضو مجلس المحافظة، إن "الهجوم الهائل" وقع قبل الخليج 365 اليوم الخميس، وأنه استهدف مقر الحكومة في مقاطعة بلال مرقاب.

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وأضاف، أن طالبان اقتحمت جميع المواقع الأمنية حول المجمع تحت جنح الظلام، وأن حياة نحو 600 من أفراد قوات الأمن المنتشرة هناك يتعرضون للتهديد.

وفي سياق متصل، قال جمشيد شهابي، المتحدث باسم حاكم بادجيس، إن القتال العنيف في المنطقة لا يزال جاريًا، مشيرًا إلى أنه يخشى المزيد من الضحايا من الحكومة.

وأعلن المتحدث باسم طالبان، قاري يوسف أحمدي، مسؤوليته عن الهجوم في تصريح لوسائل الإعلام.