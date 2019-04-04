كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: حوثيون يقتحمون حفل زفاف.. ضربوا الفنان وحلقوا شعره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم عناصر من الحوثيين عرساً في مدينة رداع في البيضاء (وسط اليمن) ونكلوا في الحاضرين وبالفنانين المشاركين في الحفل.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، أكد أقارب الفنان الشعبي اليمني ملاطف الحميدي الذي كان في حفل العرس، أن مسلحين حوثيين اقتحموا مكان العرس واعتدوا عليه بالضرب بأعقاب البنادق، ثم قاموا بحلق شعره الطويل الذي اشتهر به أثناء رقصاته الشعبية الشهيرة التي.

وأبلغ المشرفون الحوثيون الفنان أن إطالة شعره بشكل زائد يُعد من الأشياء التي تتعارض مع تعليمات زعيم الجماعة الذي يزعم أنه يريد من خلالها محاربة "الغزو الثقافي الغربي".

وحذر الحوثيون الحميدي من الإدلاء بأي تصريح، إلا أنه أخبر أقاربه بما حدث له وبث صورة له على "فيسبوك" وهو يرقد في أحد مستشفيات صنعاء يتلقى العلاج من دون شعره المعهود.

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يذكر أن هذه الحادثة ليست فريدة من نوعها، حيث سبق واقتحم مسلحون حوثيون حفلات أفراح وحفلات تخرج طلبة جامعيين في صنعاء وذمار وعمران بذريعة استخدام الآلات الموسيقية.

كما تعمدت الميليشيا على طمس صور الإعلانات التجارية التي تروج لمستحضرات نسائية في عدد من شوارع صنعاء. وفي سياق متصل، أجبر الحوثيون المحلات الخاصة بتجميل النساء على إزالة الصور الدعائية من أعلى محلاتهم بذريعة أن هذه الصور من الأشياء التي أخّرت "انتصار الجماعة"، بحسب ما يقوله زعيمها في خطبه.

ويؤكد العديد من الناشطين اليمنيين أن أساليب الحوثيين هذه لا تختلف كثيرا عن أساليب التنظيمات الإرهابية وفي مقدمها تنظيم "داعش"، خاصة وأن هناك قواسم فكرية عديدة تجمع الحوثيين بالتنظيم الإرهابي من بينها تقسيم المجتمع بين من يتبع تعليماتهم ومن لا يتبعها.