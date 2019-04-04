كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع الروسية تسلم إسرائيل رفات الجندي المفقود منذ 1982 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس 4 أبريل، أن روسيا قامت بتسليم رفات العسكري الإسرائيلي زكريا باوميل، المفقود منذ عام 1982.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سلمت روسيا رفات جندي كتيبة الدبابات الإسرائيلية زكريا باوميل، الذي كان مفقودا منذ أكثر من 37 عاما، للجانب الإسرائيلي. وقد تم تسليم رفات العسكري الإسرائيلي اليوم في وزارة الدفاع الروسية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدفنه من قبل الأقارب في وطنه الأم".

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وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزارة الدفاع الروسية والجيش الروسي شخصيا على البحث عن رفات الرقيب زكريا باوميل، الذي يعتبر مفقودا منذ عام 1982، وإعادته إلى إسرائيل.

ويعتبر باوميل مفقودا منذ نحو 37 عاما، بعد المعركة مع القوات السورية في قرية السلطان يعقوب اللبنانية.