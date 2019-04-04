كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تفكر في إرسال مبعوث خاص لنظيرتها الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت كوريا الجنوبية، أنها تفكر في إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية، في محاولة واضحة لإحياء المحادثات النووية المتوقفة.

وقال مستشار الأمن القومي لـ"مون"، تشونج إيو يونج، للمشرعين، اليوم الخميس، إن حكومته تدرس أيضًا إرسال مبعوث خاص إلى كوريا الشمالية.

وأضاف، حكومة "مون" تريد المصالحة مع كوريا الشمالية وإيجاد حل تفاوضي للنزاع النووي.

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وظلت المفاوضات بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية متوقفة منذ انتهاء القمة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فيتنام الشهر الماضي دون أي اتفاق.

ويتوجه رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة الدبلوماسية النووية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقام "مون"، بتسهيل المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية العام الماضي.