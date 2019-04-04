كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: الضغط الأمريكي على تركيا بشأن إس-400 ليس مفاجئا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، بأن الضغط الأمريكي على أنقرة فيما يتعلق بشراء إس-400 الروسي ليس مفاجئًا، لأن واشنطن تستخدم كل الوسائل الممكنة للتأثير على شركائها.

قال الدبلوماسي: "من المعروف، أن الولايات المتحدة تستخدم أي طرق ممكنة لممارسة الضغط على حلفائها في جميع القضايا... لذلك، فإن الضغط الأمريكي على تركيا ليس مفاجئًا بأي حال من الأحوال".

وأشار "جروشكو"، أيضًا، إلى أن روسيا تعمل على إعطاء رد دفاعي فوري على أي تهديدات تتعلق بالانسحاب الأمريكي من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى.

يأتي هذا البيان، بعد أن قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أمس، إن تركيا لديها خيار إما أن تظل شريكًا رئيسيًا في الناتو أو تقوض التحالف من خلال شراء إس-400.