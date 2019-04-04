رئيس الرجاء: ” الحافيظي كان ضحية اعتداء خشن وضغط المباريات سبب كثرة الإصابات”

صور: حمزة مصباح

رد جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء الرياضي على معضلة الإصابات التي ضربت قلعة الخضراء بالفترة الأخيرة، وغيبت أسماء عديدة عن مباريات هامة للمجموعة، سواء كانت محلية أو القارية.

رئيس النادي المتوج بالنسخة الأخيرة قال، اليوم الخميس، على هامش الندوة الصحفية لتقديم القميص الجديد، إن كثرة الإصبات بالنسبة إليه يعود أساساً إلى ضغط المباريات حيث خاض النسور الخضر منذ بداية الموسم الرياضي51 مباريات، وهو الإيقاع الذي لم يتعود عليه اللاعب المحلي حسب قوله.

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أما عن إصابة عبد الإله الحافيظي في مباراة “السوبر” الأخير، رد الزيات قائلا: ” بالرغم من أن مجال الطب ليس من اختصاصي إلا ان رأيي في الموضوع، هو أن الحافيظي كان ضحية إعتداء خشن من طرف لاعبي الخصم، والأمر لا علاقة له لا بطبيعة العلاج ولا مشكل بالطاقم الطبي..”.

وكشف المتحدث ذاته، بأنه وخلال مجريات السوبر قال لرئيس “الكاف” أحمد أحمد، إن الحكم وإن لم يشهر الآن بطاقة حمراء فهل سينتظرر إلى وقوع الكارثة، مشددا بأن التحكيم في السوبر كان في المستوى ما عدا لقطة إصابة الحافيظي التي كلفته نهاية موسمه.