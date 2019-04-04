بعد أخبار زواج تامر حسني بجليلة المغربية.. زوجته بسمة بوسيل ترد

تناقلت مواقع عربية، في الأيام القليلة الماضية، أخبارا عن زواج الفنان المصري، تامر حسني، بعارضة الأزياء المغربية جليلة، كزوجة ثانية إلى جانب زوجته المغربية بسمة بوسيل، غير أن الأخيرة نفت الأمر، واعتبرته مجرد شائعات تستهدفها بالدرجة الأولى.

بسمة في جواب عن سؤال إحدى المعجبات في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، حول الموضوع، أكدت أن ما يروج مجرد إشاعات، انبثقت من موقع “الجرس” اللبناني، الذي “يسترزق” على حسابها.

وكتبت بسمة في تعليقها أن موقع “الجرس”، لم يجد ما ينشره، فأصبح ينشر إشاعات تستهدفها، وأضافت بالعامية المغربية: “هادوك ولاو كينشو الذبان وقلبوها إشاعات على ظهري، كيسعاو، وكيجمعو 2 ريالات”.

ودائما ما تروج إشاعات تربط بين تامر حسني، وجليلة بأنهما كانا على علاقة عاطفية قديمة، قبل ارتباطه بالمغربية بسمة بوسيل، التي اعتزلت الغناء، وتوجهت نحو مجال التصميم.