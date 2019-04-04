نتنياهو يوجه دعوة لنايمار من أجل زيارة إسرائيل وهذا رد النجم البرازيلي

في سلوك فاجئ، وسيثير الكثير من الجدل، وقد يؤثر بشكل واضح على سمعة وصورة اللاعب في الوطن العربي، استجاب البرازيلي نايمار جونيور، نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم، وفريق باريس سان جرمان الفرنسي، لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينيامين نتنياهو بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فقد وجه نتنياهو، خلال لقائه مع الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، دعوة للنجم البرازيلي من أجل زيارة إسرائيل، إذ قام رفقة الرئيس البرازيلي بنشر شريط فيديو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” قال فيه: “تعالوا إلى إسرائيل، عليكما أن تزورا إسرائيل، أنتما مدعوان، نيمار وميدينا، أحضرا الجميع معكما”.

وغابرييل ميدينا، هو راكب أمواج شهير، يعتبر من أكثر المقربين لنايمار.

دعوة نتنياهو، استجاب لها سريعا النجم السابق لفريق برشلونة الإسباني، والذي رد على شريط الفيديو ذاته قائلا: “مرحبا نتنياهو، أنا أشكرك على دعوتك، إسرائيل، نحن قادمون”.