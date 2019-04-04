خطير..دار رعاية للأطفال تتعرض إلى هجوم مسلح والمدير: إصابة 3 أطفال أحدهمم فقد عينه!

في حادث خطير، تعرضت مؤسسة الرعاية الاجتماعية، في قلعة السراغنة، قبل أسابيع، إلى هجوم مسلح من طرف 9 أشخاص، ما أسفر عن إصابة 3 أطفال بإصابات خطيرة.

وتمكنت السلطات المعنية من إلقاء القبض على اثنين من أفراد العصابة، يوم أمس الأربعاء، ولم تستطع إلى حدود الساعة إيقاف الباقين.

وقال عمر خلدون، مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية، في قلعة السراغنة، خلال حديثه مع “اليوم24″، إن دار الرعاية تعرضت إلى هجوم مروع، من طرف عصابة، تتكون من 9 أشخاص، بأسلحة بيضاء، على إثر ذلك، أصيب 3 أطفال إصابات خطيرة، أحدهم فقد عينه، والثاني لاتزال حياته في خطر، والثالث أصيب على مستوى الظهر.

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وأشار المتحدث نفسه إلى أنها المرة الأولى، التي تتعرض فيها المؤسسة إلى هذا الهجوم من طرف عصابة، وإلى حدود الآن، لاتزال أسباب الحادث مجهولة.

إلى ذلك، طالب عمر خلدون، مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية، في قلعة السراغنة، من السلطات المعنية حماية هؤلاء الأطفال، الذين يعيشون رعبا حقيقيا بسبب هذا الحادث الخطير.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن المؤسسة تتعرض إلى التهميش من طرف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وقال: “رغم الحادث، لم نتلق أي اتصال من الوزارة للاستفسار عن أسبابه، أو عواقبه”.