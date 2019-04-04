خطف زوج الفنانة منال بنشليخة، منصف جسوس، الأضواء، بعد ظهوره في فيديو كليب أغنيتها الجديد “t’as pas le choix”، الذي أصدرته، يوم أمس الأربعاء.
واختارت منال بنشليخة نمط البوب في جديدها، الذي تعاملت فيه مع الموزع “زاك كوسموس”، فيما تكفلت هي بكتابة كلمات، وتلحين الأغنية، التي تم تصويرها على شكل فيديو كليب في مدينة مراكش.
يذكر أن منال تعرضت، أخيرا، لموجة من الانتقادات، بسبب اتهامها بسرقة كلمات أغنيتها “سلاي” من فنانة فرنسية تدعى روكا، لكنها لم تعلق على الأمر وتركت الرابور طوطو ينشر دليل براءتها، وهو فيديو يوثق للحظة كتابتها للكلمات.
كانت هذه تفاصيل خبر منال” تقحم” زوجها في فيديو كليبها الجديد – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.