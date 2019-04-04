منال” تقحم” زوجها في فيديو كليبها الجديد – فيديو

خطف زوج الفنانة منال بنشليخة، منصف جسوس، الأضواء، بعد ظهوره في فيديو كليب أغنيتها الجديد “t’as pas le choix”، الذي أصدرته، يوم أمس الأربعاء.

واختارت منال بنشليخة نمط البوب في جديدها، الذي تعاملت فيه مع الموزع “زاك كوسموس”، فيما تكفلت هي بكتابة كلمات، وتلحين الأغنية، التي تم تصويرها على شكل فيديو كليب في مدينة مراكش.

يذكر أن منال تعرضت، أخيرا، لموجة من الانتقادات، بسبب اتهامها بسرقة كلمات أغنيتها “سلاي” من فنانة فرنسية تدعى روكا، لكنها لم تعلق على الأمر وتركت الرابور طوطو ينشر دليل براءتها، وهو فيديو يوثق للحظة كتابتها للكلمات.

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