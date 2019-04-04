العائدون من “البوليساريو” يحتجون ويطالبون بتدخل ملكي: حررنا الصحرا مشينا شباب وجينا شياب..والكل تنكر لنا! – فيديو

ناشد العشرات من الأسرى السابقين في سجون تندوف، صباح اليوم الخميس، الملك محمد السادس، من أجل الإفراج عن ملفهم المطلبي، وذلك في وقفة احتجاجية، أمام متحف الرباط، منذ يوم أمس الأربعاء، احتجاجا على ما أسموه بـ”الإهمال والتهميش”، اللذين يطالان ملفهم المطلبي.
وقال رئيس لجنة تنسيقية أسرى الوحدة الترابية السابقين، في حديثه مع “اليوم24”: “إننا هنا من أجل رد الاعتبار؛ فمنذ عام 2005، ونحن نعاني، بسبب حكومة متراكمة، ترفض إيجاد حل لمطالبنا”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الملك اعترف في خطابات متكررة بوجود اختلالات في الإدارة العمومية، لهذا نقول إننا ضحايا هذه الاختلالات”.
وأوضح المتحدث نفسه: “نحن أسرى سابقون في تندوف، ونعتز بذلك، لأننا لا نتردد في الدفاع عن وحدتنا الترابية، لكن لنا أبناء، وأسر، ونحتاج إلى الرعاية، والتعويضات، التي تصلنا هزيلة جدا”.
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