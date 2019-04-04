الرجاء يقدم قميصه الجديد والزيات: إغلاق “دونور” نقطة سوداء أترث علينا-فيديو

فيديو: حمزة مصباح

أعلن جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء الرياضي، أن المجموعة ستخوض مباراتها الأولى بالقميص الجديد في المباراة المقبلة أمام أولمبيك آسفي، برسم الأسبوع 24 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وأوضح الزيات، صباح اليوم الخميس، على هامش الندوة التقيديمة للقميص الجديد ل”النسور الخضر” بالدارالبيضاء: “اليوم سنقدم القميص الجديد الرجاء للفريق، لقد اشتغلنا على الموضوع منذ ستة أشهر تقريباً، واليوم نحن أمام سنة استثنائية التي انتهت بتتويجين”.

واستغل الزيات فرصة اللقاء الإعلامي لتسليط الضوء على المشاكل التي يمر منها النادي، موضحا بأن إغلاق ملعب محمد الخامس ساهم بشكل كبير في النتائج السلبية التي حققتها المجموعة هذه السنة بكأس “الكاف” والاقصاء المبكر بعد أن توج النسور الخضر باللقب سنة 2017.

وأضاف الزيات بان الرجاء وعدد من الاندية الوطنية التي عانت التهجير، قد توصل بمنحة أولى بسبب إغلاق”دونو” لكنها غير كافية بالنسبة له، خصوصا وأن فريقه خاض مباريات يمكنها أن تتجاوز40 ألف متفرجاً، ومداخيل استثنائية.

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وأردف الزيات: “توصلنا بدعم لكن اعتقد بأننا كنا سنصل إلى30 مليون درهم، في حال كان ملعب محمد الخامس مفتوحا أمامنا، فالجميع يعرف الحضور الوازن للجماهير وما يقدمه أيضا لتحفيز المجموعة والضغط على خصومه”.

وعن موعد إعادة افتتاح ملعب محمد الخامس، اعتبر جواد الزيات بأن الموعد المحدد مبدئيا هو شهر أبريل الجاري، لكنه يعد غير رسمياً، ولازال النادي ينتظر مستجدات بخصوص على بعد10 مباريات فقط من إسدال الستار على الموسم الكروي للرجاء.