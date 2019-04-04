بعد استقالته.. الجزائريون يزيلون صور بوتفليقة من الإدارات والفضاءات العمومية – فيديو

بدأ مواطنون، وإدارات جزائرية في إزالة صور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد تقديمه، قبل يومين، استقالته، تحت ضغط شعبي.

وأظهرت صور، ومقاطع فيديو عديدة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عملية لإزالة صور بوتفليقة من الساحات، وغيرها من الأماكن العمومية.

وكان بوتفليقة قد قدم استقالته المكتوبة، أول أمس الثلاثاء، إلى المجلس الدستوري، الذي بث، أمس الأربعاء، بشغور منصب الرئاسة، وذلك بعد تدخل الجيش، الذي طالب بتفعيل المادة 102 من الدستور.

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