فقدت الفنانة المغربية سناء عكرود، والدها الذي وافقته المنية، صباح اليوم الخميس. مصادر “اليوم24″، أكدت خبر وفاة والد الممثلة والمخرجة سناء عكرود وشقيقتها الإعلامية شهرزاد عكرود التي تشتغل بإذاعة وتلفزيون شدى. يذكر أن الفنانة سناء عكرود اختارت الاستقرار رفقة زوجها الفنان محمد مروازي في كندا، ومن المرتقب أن تحل بالمغرب في الساعات المقبلة لحضور مراسيم جنازة والدها.

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كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع عائلة عكرود..والد سناء وشهرزاد في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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