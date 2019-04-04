مقتل 17 مدنيا بقصف لمدفعية النظام بشمال سورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 17 مدنيا وأصيب العشرات بجروح في قصف لمدفعية النظام السوري على مناطق تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب البلاد، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس.

وذكر المرصد، ومقره بريطانيا، أن القوات الحكومية استهدفت عدة مواقع بالمدفعية وأن نحو نصف القتلى دون الثامنة عشرة.

وتصاعد القتال في شمال غرب سورية هذا العام على جبهة القتال بين القوات المؤيدة للنظام، وأكبر مساحة من الأراضي لا تزال تحت سيطرة المعارضة.

وتخضع المنطقة لاتفاق وقف إطلاق نار أبرم بين روسيا وتركيا في أيلول/سبتمبر للحيلولة دون عملية عسكرية كبيرة، تشنها قوات النظام لاستعادة شمال غرب سورية. وموسكو هي أقوى حلفاء الحكومة بينما تدعم تركيا بعض جماعات المعارضة.

Advertisements

وتقول الأمم المتحدة إن شمال غرب سورية، الذي يضم محافظة إدلب وأجزاء من محافظتي حماة وحلب، موطن لنحو ثلاثة ملايين شخص نصفهم نازحون بالفعل.

وفي بداية العام انتزعت جماعات مسلحة في شمال غرب البلاد السيطرة على معظم المنطقة من فصائل معارضة أخرى. ويسيطر مقاتلو المعارضة الذين تدعمهم تركيا على جيب مجاور في شمال محافظة حلب، حيث لا معارك قائمة مع النظام.