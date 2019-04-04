فاو: أسعار الغذاء العالمية استقرّت في أذار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فاو، اليوم الخميس إن أسعار الغذاء العالمية استقرت بشكل عام في آذار/ مارس حيث عوضت قفزة في أسعار منتجات الألبان تراجعا في أسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية على سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 167.0 نقطة الشهر الماضي انخفاضا من 166.8 نقطة في شباط/ فبراير.

ومازال المؤشر أقل بنسبة 3.6 بالمئة عن مستواه قبل عام.

وقفز مؤشر ال"فاو" لأسعار الألبان 6.2 بالمئة عن مستوى شباط/ فبراير، مدعوما بالطلب القوي على واردات الزبد والحليب كامل الدسم والأجبان. وارتفع مؤشر أسعار اللحوم 0.4 بالمئة عن الشهر السابق.

في المقابل انخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 4.4 بالمئة عن الشهر السابق. ويرجع ذلك لأسباب منها طلب محدود على زيت النخيل.

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وانخفض مؤشر المنظمة لأسعار السكر 2.1 بالمئة وتراجع مؤشرها لأسعار الحبوب 2.2 بالمئة في شباط/ فبراير.

ورفعت منظمة الأغذية والزراعة أحدث تقديراتها لإنتاج الحبوب في 2018 إلى 2.655 مليار طن، مقارنة مع 2.609 مليار طن في توقعتها قبل شهر. ويظل الرقم منخفضا بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت المنظمة في بيان ”رفعت الفاو تقديراتها الجديدة بشأن مخزونات الحبوب العالمية من محصول الأعوام المنتهية في 2019 بنسبة 11 بالمئة تقريبا إلى 849 مليون طن وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى حيازات كبيرة في الصين".

وأصدرت المنظمة أول توقعاتها لإنتاج القمح العالمي في 2019، مقدرة استقراره عند 757 مليون طن، بما يزيد أربعة بالمئة على مستوى 2018 لكنه يقل عن المستوى القياسي المرتفع المسجل في 2017.