انت الان تتابع تفاصيل خبر تقلص الفارق بين يلدريم ومنافسه في إسطنبول.. هل تنقلب النتيجة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 4 أبريل 2019 02:16 مساءً - كشف رجب أوزال، ممثل حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم في اللجنة العليا للانتخابات، عن انخفاض الفارق بين مرشح الحزب لبلدية إسطنبول الكبرى بن علي يلدريم، ومرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، إلى 19 ألف صوت، بعد أن كان 29 ألف صوت قبل الطعون.

وأوضح أوزال في تصريح نقلته قناة "أي خبر" التركية، اليوم الخميس، أنه في حال فرْز باقي الدوائر الانتخابية المطعون فيها، فإن الفوز سيكون من نصيب يلدريم.

وتأتي هذه النتيجة بعد إعادة الفرز في 4 دوائر من أصل 19 دائرة انتخابية، وذلك عقب الطعن في النتيجة الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية يوم الاثنين الماضي.

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وكان يلدريم قال، أمس الأربعاء، إن سكان إسطنبول أعطوا قرارهم في الانتخابات المحلية، واللجنة العليا للانتخابات ستعلنه، كما حذر إمام أوغلو من التصرف بشكل غير مسؤول قبل البت بالاعتراضات، وهو ما من شأنه أن يثير التوتر في المجتمع، ويضر البلد والشعب.

وتشير النتائج غير الرسمية للانتخابات المحلية في تركيا حتى الآن إلى تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو على منافسه يلدريم لرئاسة بلدية إسطنبول، في وقت قدم فيه حزب العدالة والتنمية اعتراضات لإعادة فرز الأصوات في عدد من الأقضية، بدعوى وجود شبهات تزوير وسرقة أصوات.

وأظهرت النتائج غير الرسمية أيضاً فوز "تحالف الشعب" الذي شكّله حزب "العدالة والتنمية" مع حزب "الحركة القومية"، بفارق ملحوظ يتمثل بنسبة 51.74% في عموم البلاد، الأحد الماضي.

في حين فاز "تحالف الأمة"، الذي يضم حزب "الشعب الجمهوري" وحزب "إيي" المعارضين، بنسبة 37.64% من الأصوات.