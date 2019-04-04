شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، بالرصاص وفتحت خراطيم المياه صوبهم. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة أن الصيادين أُجبروا على مغادرة شاطئ البحر دون أن يتمكنوا من الصيد، دون أن يُبلَّغ عن وقوع إصابات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.