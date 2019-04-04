بالصور.. السعودية تفتتح قنصليتها في بغداد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جانب من افتتاح القنصلية السعودية في بغداد
افتتحت السعودية، الخميس، قنصليتها في بغداد بحضور وزيري الخارجية العراقي محمد الحكيم والتجارة السعودي ماجد القصبي.
وخلال الافتتاح تم رفع علم المملكة العربية السعودية على مبنى القنصلية في مراسم احتفالية شارك فيها عدد من كبار المسؤولين العراقيين وأعضاء الجانبين العراقي والسعودي في مجلس التنسيق.
وكان القصبي أعلن خلال مؤتمر صحفي مع ثامر الغضبان، الأربعاء، أن المملكة بصدد العمل على افتتاح 3 قنصليات أخرى في 3 مدن عراقية قريبًا.
وأضاف أنه يوجد 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والعراقي في جميع المجالات هي في مراحلها الأخيرة، وسيكون لها أثر كبير في رفع مستوى التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعات قادتهما وشعبيهما الشقيقين.
وأشار القصبي إلى أن "منفذ جديدة عرعر سيتم افتتاحه بعد 6 أشهر من الآن وسيشكل خطوة كبيرة في طريق تعزيز العلاقات التجارية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين".
يذكر أن السعودية أعادت فتح سفارتها في بغداد في 2015 بعد قطيعة استمرت 25 عاما، وكانت العلاقات بين البلدين انقطعت تماما في أعقاب غزو نظام الرئيس الراحل صدام حسين للكويت عام 1990.
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