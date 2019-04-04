غموض يلف مصير معتقل أمريكي في إيران عقب حكم جائر بالسجن 10 أعوام

كشفت عائلة عسكري أمريكي متقاعد معتقل في السجون الإيرانية، عن غموض كبير بموقفه بعد صدور حكم بسجنه 10 سنوات مطلع الشهر الماضي كون محاميه لم يحصل على نسخة نصية من الحكم القضائي حتى اليوم.

وأوضح جوناثان فرانكيس، المتحدث باسم عائلة مايكل آر وايت (46 عاما) الجندي السابق في سلاح البحرية الأمريكية والمعتقل في سجن محلي بمدينة مشهد (شمال إيران) منذ الصيف الماضي، أن المحامي لم يطلع أيضا على مستندات وتفاصيل الدعوى المتهم به موكله.

ونقلت إذاعة صوت أمريكا (ناطقة بالفارسية ومقرها واشنطن) عن فرانكيس قوله إن وايت الذي اعُتقل من قبل السلطات الإيرانية لدى مغادرته البلاد جوا بعد انتهاء رحلة سياحية بغرض مقابلة صديقة له، لم يتسنَ له طوال 4 جلسات محاكمة التواصل مع محامٍ بسبب عدم معرفته التحدث باللغة الفارسية.

وذكر فرانكيس أن الاتصالات انقطعت حاليا بين وايت وعائلته التي ليست على دراية بكل تفاصيل الواقعة إلا أحاديث مقتضبة للغاية أدلى بها العسكري الأمريكي المتقاعد خلال زيارتين بحضور ممثلين عن السفارة السويسرية (تدير الأعمال الدبلوماسية الأمريكية في إيران) ووزارة الاستخبارات الإيرانية.

وحظر ممثل وزارة الاستخبارات الإيرانية على مايكل آر وايت التحدث بأكثر من أقاويل معدودة أمام الدبلوماسيين السويسريين، في الوقت الذي تقول العائلة إن الادعاء العام في "مشهد" أحال ملف القضية إلى إحدى المحاكم العادية بالبلاد.





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وطالب الناطق باسم عائلة العسكري الأمريكي السابق السلطات الإيرانية باحترام الحقوق الأولية له، متهما طهران بنكث تعهداتها الدبلوماسية.

وكشف عدد من نواب الكونجرس الأمريكي مؤخرا عن خطة نيابية تتيح للولايات المتحدة استخدام أدوات بهدف الضغط على النظام الإيراني لإطلاق سراح معتقلين أمريكيين بعضهم حاصل على جنسيات مزدوجة.

يشار إلى أن ملف قضية الأمريكي المعتقل لدى إيران منذ يوليو/تموز الماضي ليس به ذكر لأي اتهامات إلا صورة فوتوغرافية خاصة له إلى جوار امرأة وصفت بأنها صديقته من قبل وسائل إعلام محلية.

واعتقل وايت فيما كان يستعد لمغادرة البلاد جوا بعد انقضاء رحلة لمقابلة صديقة إيرانية تعرف عليها عبر شبكة الإنترنت، وفق محاميه.

وأشار مارك زيد، محامي عائلة وايت، إلى أن أفراد العائلة ومسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية يحاولون التوصل إلى أسباب واضحة لمعرفة خلفيات إصدار حكم قضائي ضده بالسجن 10 سنوات، خاصة أنه سافر بعد حصوله على تأشيرة دخول رسمية.

واتهمت والدة أول أمريكي يعتقل في إيران منذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى حكم الولايات المتحدة عام 2017، سلطات طهران بتعذيب نجلها داخل محبسه على خلفية اعتقاله خلال زيارة له إلى البلاد قبل عام واحد.