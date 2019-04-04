أوروبا تفاجئ لندن.. إعفاء البريطانيين من تأشيرات الدخول بعد بريكست

وافق البرلمان الأوروبي، الخميس، على قانون يعفي البريطانيين من تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي حتى في حال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.

ويعني القانون أن بإمكان البريطانيين القيام بزيارات تستمر أقل من 90 يوما إلى دول فضاء شنجن بدون تأشيرات دخول، حتى في حال خروج بريطانيا بدون اتفاق.

وقال الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إنه سيفرض رقابة جمركية على بريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) دون اتفاق، لا سيما البضائع القادمة منها.

وكشف بيير موسكوفيتشي، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، في تصريح صحفي، أن "الاتحاد لم يرغب في خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي في عام 2016"، مؤكدا أنه "لا يريد أن يحدث ذلك في العام الجاري دون اتفاق ويأمل في تجنبه".

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وأعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء، أنها تنوي مطالبة القادة الأوروبيين بإرجاء جديد لتنفيذ بريكست "يكون لأقصر وقت ممكن"، على أن ينتهي لدى قيام مجلس العموم البريطاني بإقرار اتفاق الخروج.





وحذرت كبرى المصارف المركزية الأوروبية، الإثنين، من أن الأسواق المالية ليست مستعدة لبريكست بدون اتفاق، وقد تواجه اضطرابات إذا حدث هذا "السيناريو الأسوأ".

وأبلغ لويس دي جيندوس، نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي، أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل أن مخاطر خروج بريطانيا بدون اتفاق من التكتل الأوروبي في 12 أبريل/نيسان "أمر لا يمكن تجاهله".

وكان مقرر أن تخرج بريطانيا يوم 29 مارس/آذار الماضي، لكن الحكومة طلبت تمديدا إلى آخر يونيو/حزيران، غير أن بروكسل ردت بتحديد يوم 12 أبريل/نيسان موعدا للخروج إذا رفض النواب البريطانيون الاتفاق، ويوم 22 مايو/أيار إذا تم قبول الاتفاق.