انت الان تتابع بريكست دون اتفاق.. ماذا سيحدث في 12 أبريل؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تسعة أيام من الآن، تفصلنا عن خروج بريطانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما قد يلقي بظلاله على العديد من القطاعات في بريطانيا، فماذا سيحدث حينها؟

ما زالت أصداء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تلقي بظلالها على تحليلات كبرى الصحف والشبكات الإعلامية حول العالم، وبينما يقترب يوم 12 أبريل وهو اليوم الذي تم تحديده كموعد نهائي للخروج من الكتلة الأوروبية، تلوح في الأفق إمكانية تمديد للموعد آنف الذكر، ولكن في ظل فشل مجلس العموم البريطاني في التوصل إلى اتفاق على شكل الخروج حتى هذه اللحظة، تزداد احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وأورد تحليل نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ما الذي قد يعنيه ذلك لبريطانيا؟

أزمة في مواني بريطانيا تنتقل العديد من العبّارات والقطارات ذهابا وإيابا بين جنوب شرق إنجلترا وميناء "كاليّه" في فرنسا، حاملة البشر والمواد الغذائية والسلع بين الجزيرة البريطانية وباقي دول الاتحاد الأوروبي. وفي حال غادرت بريطانيا الكتلة الأوروبية دون اتفاق فإن الكثير يخشون من توابع الترتيبات الجمركية

أزمة في مواني بريطانيا تنتقل العديد من العبّارات والقطارات ذهابا وإيابا بين جنوب شرق إنجلترا وميناء "كاليّه" في فرنسا، حاملة البشر والمواد الغذائية والسلع بين الجزيرة البريطانية وباقي دول الاتحاد الأوروبي. وفي حال غادرت بريطانيا الكتلة الأوروبية دون اتفاق فإن الكثير يخشون من توابع الترتيبات الجمركية الجديدة، التي من الممكن أن ينجم عنها أزمات تكدس مروري تمتد إلى أميال، مما سيجبر الشاحنات التي تحمل البضائع على الانتظار لساعات طوال. وجدير بالذكر أن ثلث الغذاء المستهلَك في بريطانيا يأتي من دول الاتحاد الأوروبي، وحذر "مارك كارني" محافظ بنك إنجلترا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بما يصل إلى 10% جراء تلك الترتيبات. وأعلنت بريطانيا أنها ستسمح للشاحنات والقطارات والعبارات بالمرور دون تفتيش، بينما لم تقل باقي دول الاتحاد الأوروبي الشيء نفسه ما يجعل احتمال أن يظل مواطنوها عالقين في المنافذ الحدودية المختلفة قائما إذا لم يستكملوا أوراقهم . الصناعة في خطر الصناعة في خطر تعتمد الكثير من الصناعات في بريطانيا على نظام يسمى "الإنتاج في الوقت المحدد" والذي يعني أن المواد المستخدمة في العملية الصناعية تنتقل بين بريطانيا وأوروبا باستمرار وتصل خلال دقائق من استخدامها في المصانع. وبالطبع سوف تكون العملية مهددة بالانهيار إذا توقفت حركة المرور، حيث صرح عدد من شركات صناعة السيارات أنها ستغلق مصانعها مؤقتا لحين التكيف مع الأوضاع الجديدة. Advertisements نقص الدواء يلوح في الأفق نقص الدواء يلوح في الأفق صناعة الدواء أيضا مهددة في حال الخروج دون اتفاق، كما أن أسعار الأدوية مهددة بالارتفاع جراء التراجع المحتمل لقيمة الجنيه الإسترليني، وهو ما قد يتسبب في تصدير الأدوية البريطاني للخارج بسبب سعرها المنافس، الأمر الذي سيتسبب في نقصها داخل البلاد. وطالب بعض مصنّعي الدواء الحكومة بإعلان حظر مؤقت لتصدير الأدوية الحيوية. البريطانيون في دول الاتحاد الأوروبي في طي النسيان البريطانيون في دول الاتحاد الأوروبي في طي النسيان رغم أن المفوضية الأوروبية حثّت أعضاءها على ضمان الحقوق القانونية للمواطنين البريطانيين المقيمين داخل حدودها، لكن هذا يعتمد على كل بلد على حدة. فقد يجد البريطانيون المغتربون أنفسهم دون تأمين صحي، ونصحت الحكومة البريطانية بالحصول على تأمين صحي مستقل حتى تتم تسوية الأمور. أما في حالة الأوروبيين المقيمين في بريطانيا فقد صرحت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بأن المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا بإمكانهم البقاء حتى لو خرجت البلاد دون اتفاق، وأن لديها اقتراحا لتسوية أوضاعهم، لكن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان شككت مدى ضمان الحكومة لحقوقهم بشكل كاف. الفوضى على الحدود بين بريطانيا وأيرلندا الفوضى على الحدود بين بريطانيا وأيرلندا تريد جمهورية أيرلندا وهي عضوة في الاتحاد الأوروبي تجنب الحدود المادية بينها وبين أيرلندا الشمالية والتي هي جزء من بريطانيا لأن مثل تلك الحواجز المادية قد تضر اتفاقية "الجمعة العظيمة" التي ساعدت في إنهاء العنف بين البلدين وتفرض قيودا على عبور الأشخاص والسلع والخدمات بينهما. وقد اقترحت الحكومة الأيرلندية السماح بمرور الأشخاص عبر الحدود في حال الخروج دون اتفاق لكنها استثنت البضائع. البنوك وشركات الطيران البنوك وشركات الطيران كان القطاع المالي يستعد لخروج بريطانيا دون اتفاق منذ استفتاء الخروج في 2016، لذلك يتوقع قليلون تأثر القطاع بشكل ملموس من تبعات الأمر. وأنشأ العديد من البنوك فروعا في مدن مختلفة مثل فرانكفورت وباريس ودبلن من أجل الاستمرار في تقديم خدماتهم على نفس الشاكلة، وأصدرت المفوضية الأوروبية تشريعا من شأنه منع تعطيل شركات الطيران التي تعمل داخل المنطقة.

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