الان تتابع قائد عسكري: قوات شرق ليبيا تسيطر على مدينة غريان جنوبي طرابلس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قال اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية في قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، إن القوات سيطرت بالكامل على مدينة غريان الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي العاصمة طرابلس.
وقال “الحاسي”، عبر الهاتف: “تمت السيطرة على مدينة غريان بالكامل، وأنا الآن أتجول فيها”.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد عسكري: قوات شرق ليبيا تسيطر على مدينة غريان جنوبي طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.