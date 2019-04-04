قائد عسكري: قوات شرق ليبيا تسيطر على مدينة غريان جنوبي طرابلس

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية في قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، إن القوات سيطرت بالكامل على مدينة غريان الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال “الحاسي”، عبر الهاتف: “تمت السيطرة على مدينة غريان بالكامل، وأنا الآن أتجول فيها”.