"قومي حقوق الإنسان" ناعيا كمال أبو المجد: فقدنا قامة فكرية وحقوقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان ببالغ الحزن والآسى نائب رئيس المجلس الأسبق المفكر والفقيه الدستوري الدكتور أحمد كمال أبو المجد الذي وافته المنيه مساء أمس. وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص العزاء لأسرته وتلاميذه . وأكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ،أنه برحيل الفقيد فقد الوطن أحد القامات الفكرية والحقوقية الذي أثرى بفكره ومؤلفاته المجتمع وساهم بجهداً بارز في تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال فترة توليه نائب رئيس المجلس . Advertisements وشدد فايق على دوره الكبير بالمجلس الحافل بالجهد والعمل والتفاني في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

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