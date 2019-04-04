شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان بعد هزائم "أردوغان" فى الانتخابات: نحتاج إلى وقفة وإعادة حسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج حلفاء الإخوان أخيرا، ليعترفوا بالحقيقة التى سعوا لإخفائها عن عناصر وقواعد الإخوان، وهو الخسارة الكبرى التى تعرض لها أردوغان وحزبه العدالة والتنمية فى انتخابات المحليات، ليؤكدوا بأن الوضع أصبح خطير فى تركيا خلال الفترة الحالية.

مصطفى البدرى، القيادى بتحالف دعم الإخوان، والهارب فى تركيا، اعترف بوضع أردوغان الصعب فى تركيا، وخسارة حزبه"العدالة والتنمية" فى انتخابات المحليات، قائلا فى بيان له: خسر حزب العدالة والتنمية بلدية أنقرة الكبرى، وهذا قد يكون طبيعي، ورغم سوء أثره الإعلامي، إلا أن أثره العملي ضعيف؛ نظرًا لفوز الحزب في عامة البلديات المناطقية في الولاية.

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وأضاف البدرى: خسر حزب العدالة والتنمية كذلك بلدية إزمير بفارق كبير عن حزب الشعب الجمهوري، وهذا أمر يحتاج إلى وقفة وإعادة حسابات، وبلدية إسطنبول الكبرى والتي تم ترشيح بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركى السابق لها، لم تحسم إلى الآن، والتصريحات متضاربة بشأنها، وتصريح رئيس اللجنة العليا يشير إلى فوز مرشح المعارضة، وهذا مخيف جدًا في الحقيقة، حتى لو فاز بن علي!! لأن اسطنبول هي معقل الحزب والمنشط الرئيس لرموزه وقياداته.

من جانبه، فضح سليم عزوز، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، طريقة تعامل الإخوان وإعلامها مع انتخابات المحليات فى تركيا، ، قائلا فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": اخواننا المصريين بتركيا، تعاملوا على أنهم في فرح، والغاوي ينقط بطاقيته، فأعلنوا عن فوز العدالة والتنمية برئاسة بلدية اسطنبول، وقبل الانتهاء من عملية الفرز ومن ساعتها وهناك أزمة، أوحت كما لو كان يلدريم يستبق النتيجة فيعلن فوزه، مما اضطر رئيس اللجنة العليا للانتخابات لنفي ما تناقلته وكالة الأناضول!، بعد ضجة اعلامية، وبدا رد فعل المنافس كما لو كان ضبط عملية تزوير أو نية في التزوير، أو رغبة في التزوير.