وزير النقل: صرف "تذاكر واقف" لمنع تعرض ركاب القطارات للغرامة

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن وزير النقل الفـريق كامل الـوزير زيادة عربات القطارات لاستيعاب كثافة الركاب، وصرف "تذاكر واقف" بدون رقم مقعد لمنع تعرض الراكب إلى الغرامة، لافتا إلى أنها ستكون محددة لمنع التكدس داخل عربات القطارات.

جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية للمحطة الرئيسية بمدينة بني سويف لمتابعة سير العمل بمنظومة السكة الحديد والإشراف على حملة الانضباط التي تنفذها الوزارة الخاصة بانتظام مواعيد قيام ووصول القطارات.

وشدد وزير النقل على العاملين بضرورة الالتزام بقواعد العمل قائلا "اعملوا شغلكم واللي مش عاجبه يمشي"، مطالبا بنظافة مكاتب مفتشي النقل والحسابات وتجديد اللوحات الإرشادية بالمحطة.