"ينتظرنا مستقبل باهر".. برلماني: توطين صناعة السيارات الكهربائية يجعلنا مركزًا إقليميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحرص الدولة المصرية على توطين صناعة السيارات الكهربائية، بما يساعدها في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة هذا النوع من السيارات، وتصبح مصدرة لدول الجوار.

وأوضح متولي، في تصريحات صحفية، الخميس، أن "مصر ينتظرها مستقبل باهر في هذا المجال ولديها فرصة في تصدير إنتاجها للدول الأفريقية التي تعتمد على السيارات المستوردة بأسعار عالية من الصين".

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وأشار متولي إلى أن أفضلية السيارات الكهربائية تعود للعائد الاقتصادي من استخدام الكهرباء بدلاً من الوقود التقليدي، فضلاً عن العائد البيئي من تقليل الانبعاثات الكربونية التي تنتج عن استخدام البنزين والسولار.

وأشاد متولي، بخطة الدولة الطموحة الهادفة إلى استبدال كل الأتوبيسات القديمة والمتهالكة التي تعمل بالسولار، بما فيها أتوبيسات السياحة والمدارس، بأتوبيسات أخرى تعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء خلال السنوات الخمس القادمة.

وطالب عضو لجنة الصناعة، الحكومة بتوفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية التي من المتوقع أن تشهد مصر إقبالًا عليها خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات الكهربائية ورفع الجمارك والضرائب عن المواد الخام التي تحتاجها تلك الصناعات.