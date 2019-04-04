فرج عامر يؤيد ملامح قانون "العمل الأهلي": سأوفق عليه في البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تأييده لملامح قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي التي وافق عليها مجلس الوزراء مبدئيًا أمس بعد إجراء حوار مجتمعي طوال 4 أشهر على القانون بحضور 1167 جمعية ومنظمة أهلية و55 منظمة أجنبية.

وقال "عامر"، في بيان أصدره اليوم، إنه يتفق مع ملامح القانون التي كشفت عنها وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي أمس، موضحًا أن القانون يتضمن تخفيض رأس المال للمؤسسة من 50 ألف جنيه لـ20 ألف جنيه و4 سنوات هي مدة مجالس الإدارات و25% تمثيل نسبة الأجانب.

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وأضاف عامر، أنه يجوز للجمعيات فتح فروع لها في الداخل والخارج وتوحيد الجهة الرقابية، بجانب إلغاء الرسوم المبالغ بها في إشهار المؤسسات.

ولفت إلى أنه سيوافق على هذا التشريع عند مناقشته داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن غالبية المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي حول هذا التشريع تتفق رؤيتهم مع هذه الملامح.

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