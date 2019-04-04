برتوكول تعاون بين "الأعلى للإعلام" و"العربية لتدريب الإعلاميين الأفارقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

وقع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون بين المجلس والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تضمن اتفاقًا على تدريب الإعلاميين الأفارقة باستوديوهات الأكاديمية، وعقد ندوات مشتركة حول التعاون المصري والأفريقي ومشاركة الدارسين بالمعهد ونظرائهم من دولهم والدارسين بالأكاديمية في دورات مشتركة.

وحسب بيان، اليوم، أكد مكرم، عقب توقيع البروتوكول، أن الموسم التدريبي القادم للإعلاميين الأفارقة سيشهد تطويرًا كبيرًا بعد أن تم تطوير مناهج التدريب وإنشاء قاعدة بيانات للمتدربين السابقين وتزويد معهد تدريب الأفارقة بأجهزة حديثة، وإنشاء ثلاثة معامل للكمبيوتر مزودة بسرعات إنترنت عالية لتسهيل تواصل الإعلاميين الأفارقة مع مؤسساتهم أثناء فترة التدريب، بالإضافة إلى إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع خاص بمركز تدريب الإعلاميين الأفارقة يقوم المتدربون بتحرير المواد الخاصة به.

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من جانبه، أكد المهندس إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، أن تفعيل البروتوكول سيبدأ من العام التدريبي الحالي، وتحديدًا من الدورة القادمة خلال شهر أبريل الجاري التي يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيها 50 صحفيًا من 25 دولة أفريقية في دورة تدريبية تستمر لمدة خمسة أسابيع.

وأضاف عبد الغفار أن البروتوكول الموقع مع المجلس يعد دعمًا للنشاط التدريبي الذي تقدمه الأكاديمية للعديد من الجهات.

حضر توقيع البروتوكول محمد العمري وكيل المجلس، وصالح الصالحي ومجدي لاشين أعضاء المجلس، وأحمد سليم الأمين العام، وأحمد عبد العزيز المستشار القانوني، ومعتز خميس مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية.