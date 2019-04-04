التليجراف: الجزائر أول بلد عربي يطيح بالرئيس سلميا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

احتفل الجزائريون باستقالة بوتفليقة بعد أن أعلن عنها، برسالة سلمها لرئيس المجلس الدستوري. وجاءت الاستقالة بعد مطالبة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح باتخاذ إجراءات دستورية فورية لعزل بوتفليقة الذي حكم البلاد لمدة 20 عاما.

وبهذا الصدد كتبت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية عن الحدث البارز في الجزائر تحت عنوان "بعد استقالة بوتفليقة الجزائريون يطالبون بتغيير النظام"، والتي اعتبرت أن المشهد الجزائري هو الأكثر رقيا وحضارة وتجلى ذلك من خلال المظاهرات السلمية الداعية للإطاحة برئيس البلاد.

Advertisements

وأشارت الصحيفة البريطانية أن هذه المظاهرات السلمية هي أولى من نوعها تحقق نجاحا بدون تطور الأمور إلى الأسوء في بلد يتواجد في الشرق الأوسط، وذلك بدءا من المظاهرات في مصر التي نجحت بإسقاط الرئيس حسني مبارك عام 2011.

وأضافت الصحيفة أن بعد الثورة المصرية ونجاح إسقاط مبارك فشلت الثورات السلمية في كل من اليمن وليبيا وسوريا، ونجحت السلطات الأمنية بقمع المتظاهرين في كل من إيران والبحرين وتركيا.

ولفتت الصحيفة إلى أن "المعارضين في سوريا والسودان ومختلف أنحاء العالم العربي استقبلوا خلع بوتفليقه بحفاوة بالغة، معتبرين أنه علامة على أن الأمل في الربيع العربي لم يمت بعد ولم يسحق بالكامل".