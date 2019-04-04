"تعليم الدقهلية" تحذر واضعي الامتحانات من التطرق للأمور السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود: حذر علي عبدالرؤف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، موجهي عموم المواد وواضعي أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من التطرق إلى الأمور السياسية والدينية، ووضع نماذج للإجابة تتسم بالمرونة وتتضمن جميع الأفكار والإجابات الممكنة. وشدد عبدالرؤف خلال اجتماعه بموجهي عموم المواد لمناقشة استعدادات المديرية لأعمال الامتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم الخميس، على ضرورة الانتهاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني وضرورة سرية الامتحانات وأن يشمل جميع أجزاء المنهج ومراعاة الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

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