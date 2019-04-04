المشدد 7 سنوات لعاطل حفرَ بالمنطقة الأثرية في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم "صبري.ع" بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه، لاتهامه بالقيام بأعمال حفر بمنطقة أثرية بالهرم.
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.
وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة، الكلية قيام المتهم "صبري.ع" بإجراء أعمال حفر في منطقة أثرية دون ترخيص من الجهات المختصة قانونا.
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