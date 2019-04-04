البرلمان العربي يعقد ورشة العمل السنوية لمسئولي إدارات التدريب والتطوير

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي يسعى لبلورة برامج تدريبية عالية المستوى تؤسس لمنهجية عربية للتدريب البرلماني وفقاً للاحتياجات الفعلية للأمانات العامة في المجالس والبرلمانات العربية، مستندةً على الجوانب التطبيقية وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة، لرفع كفاءة الكوادر العاملة في الأمانات العامة للبرلمانات والمجالس العربية.
جاء ذلك في كلمة رئيس الرلمان العربي - التي ألقاها نيابةً عنه السيد عبدالعظيم البابلي الأمين العام المساعد للبرلمان العربي- في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل السنوية رفيعة المستوى الثانية التي نظمها البرلمان العربي لمسئولي التدريب في البرلمانات والمجالس العربية يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2019مفي القاهرة بمشاركة اثنتا عشرة أمانة عامة للمجالس والبرلمانات العربية.
وقال رئيس البرلمان العربي إن من الأهداف الرئيسة للبرلمان العربي - من خلال مركز البحوث والتدريب البرلماني التابع له - تعزيز الشراكة بين البرلمان العربي والبرلمانات والمجالس العربية في مجال تنمية المهارات لمنسوبي الأمانات العامة من خلال وضع أسس ومبادئ وأطر برامج ودورات تدريبية عالية المستوى تنشد التميز وتُقدم نماذج عربية يحتذى بها في مجال العمل البرلماني، وبلورة استراتيجية عربية للتطوير البرلماني.
شارك في ورشة العمل التي رأسها الأمين العام المساعد
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