الخارجية الفلسطينية: القضاء الإسرائيلي يسخر إمكانياته للدفاع عن جرائم الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن قضاء دولة الاحتلال الإسرائيلي يشكل جزءًا أساسيا من منظومة الاحتلال نفسه، ويسخر إمكانياته وأذرعه للدفاع عن الاحتلال وجرائمه والقائمين عليها أكانوا سياسيين، أو عسكريين أو مستوطنين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن القرارات الصادرة عن محاكم الاحتلال عندما يكون المتهم بجرائم الحرق أو القتل أو التدمير يهوديًّا، دليل واضح على انحياز
وأكدت الخارجية أن دور القضاء الإسرائيلي في التغطية على جرائم الاحتلال والمستوطنين يُشجع
ورأت أن التقصير يطال مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تتباهى بتقاريرها حيال أي خرق تقوم به السلطة الوطنية بقصد أو بغير قصد، بينما تغفل تماما متابعة مثل هذه الجرائم والانتهاكات المتواصلة بحق الإنسان الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، ما يطرح تساؤلا محوريا حول دورها في هذه المرحلة.
وطالبت الوزارة الجهات الدولية المختصة، خاصة المفوض السامي لحقوق الإنسان ومقرر حقوق الإنسان حول فلسطين والجنائية الدولية متابعة هذه القضايا وغيرها.
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