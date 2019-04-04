الجيش اليمني يُسقط طائرة حوثية مفخخة في الحُديدة

أسقط الجيش اليمني طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي، محملة بمواد شديدة الانفجار في أجواء بمحافظة الحُديدة غرب البلاد؛ وذلك قبل أن تصل إلى هدفها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، اليوم الخميس، بأن الميليشيات قامت

بتوجيه الطائرة المسيرة؛ لاستهداف مواقع قوات العمالقة في الفازة التابعة لمديرية التحيتا، موضحة أن قوات العمالقة تمكنت من تفجير وإسقاط الطائرة المسيرة، وإفشال الميليشيات من الوصول لهدفها الذي تريدقصفه.يذكر أن ميليشيات الحوثي كثفت أخيرًا من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة، التي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة إنه "تم تجميعها من مكونات مصدرها خارجي، وتم شحنها إلى اليمن"، وإن "قاصف"، أو "المهاجم" متطابق تقريبًا في التصميم والأبعاد والقدرات التي تتمتع بها أبابيل-T، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.