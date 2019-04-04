مستوطنون متطرفون يقتحمون "الأقصى" بقيادة عضو في الكنيست

قاد عضو الكنيست المتطرف "يهودا جليك" اقتحامًا جديدًا للمستوطنين، اليوم الخميس، للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، وسط انتشار ملحوظ لقوات الاحتلال بمحيط مبنى ومصلى باب الرحمة لتأمين هذه الاقتحامات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت مصادر فلسطينية إن المستوطنين نفذوا جولات مشبوهة في المسجد بحراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت صباح اليوم الشاب المقدسي خضر العجلوني، بسبب فتحه مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.
ويسعى الاحتلال من خلال الاقتحامات شبه اليومية لتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا بين المسلمين واليهود كما فعل في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية.
ويقصد بالتقسيم الزماني، تقسيم أوقات دخول
ويزعم اليهود أن لهم "هيكلًا" أو "معبدًا" كان موجودًا مكان المسجد الأقصى وبناه سيدنا سليمان عليه السلام، لذلك يسعون لإعادة بناء المعبد المزعوم كهدف استراتيجي، من خلال الاقتحامات التي يقومون بها والتي ازدادت وتيرتها.
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