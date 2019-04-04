الدفاع الروسية ترصد 31 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية - التركية في سوريا، رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 7 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 24 انتهاكًا، ولم تشر الوزارة إلى الجهة، أو الجهات التي انتهكت هذاالنظام، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات حماة واللاذقية وإدلب وحلب، مضيفة أن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا
وأشارت إلى أنه بشكل عام تم تنفيذ 2092 عملية إنسانية، لافتة إلى أنه لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية، وهو 234 فصيلًا.
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