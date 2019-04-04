قتلى وجرحى في اشتباكات غربي أفغانستان

قال مسؤولون محليون، اليوم الخميس، إن أكثر من 50 من أفراد الأمن قتلوا أو أصيبوا أو جرى احتجازهم كرهائن إثر اندلاع قتال عنيف في إقليم بادجيس غربي أفغانستان، مساء أمس الأربعاء.

وقال رئيس مجلس الإقليم عبد العزيز بايج، إن القتال بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي طالبان اندلع في منطقة بالا مورغاب، مساء أمس الأربعاء، نحو الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي (1830 بتوقيت جرينتش).

وأضاف أنه لم ترد إحصاءات محددة لعدد الضحايا.

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