سوريا: مقتل 17 مدنياً في قصف لقوات النظام

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن 17 مدنياً قتلوا في قصف شنته قوات النظام على مناطق تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر المرصد، ومقره بريطانيا، أن قوات النظام استهدفت عدة مواقع بالمدفعية وأن نحو نصف القتلى دون الثامنة عشرة.

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