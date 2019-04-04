الاتحاد الأوروبي يندد برفع الحصانة عن جوايدو

ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بقرار رفع الحصانة عن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو معتبراً ذلك "انتهاكاً خطيراً" للدستور من شأنه أن يقوض فرص التوصل لحل سلمي للأزمة.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إن "الاتحاد الأوروبي يرفض القرار الذي اتخذته الجمعية التأسيسية الوطنية غير المعترف بها برفع الحصانة البرلمانية عن خوان جوايدو"، وذلك في بيان نيابة عن دول التكتل الـ 28.
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